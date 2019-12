Ascolti, Formigli da Fazio a sparlar di Renzi. Anzaldi: Hanno lo stesso agente

Si pensava che Corrado Formigli avesse chiuso definitivamente con l'epopea della casa di Matteo Renzi e delle polemiche conseguenti, dopo l'intervista serratissima che il giornalista ha fatto all'Ex Premier fiorentino a Piazza Pulita e dopo il "follow-up" la settimana successiva sempre nel programma del giovedì sera di La7 con una lunga dissertazione del conduttore (senza contraddittorio) sulla berlina cui si è trovato esposto sulle pagine social legate al leader di Italia Viva.

E invece no. Vi è stata una terza puntata della saga, questa volta andata in onda non più sul canale di Urbano Cairo, bensì su Rai2 nello spazio di Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio, tornato sull'argomento della casa di Renzi e delle polemiche social assieme al suo ospite, ovvero lo stesso Corrado Formigli. E sull'incontro al vertice tra quest'ultimo e Fazio, l'Onorevole Michele Anzaldi di Italia Viva, Segretario della Vigilanza Rai, ha svelato al Riformista un particolare non noto ai più.

"Fabio Fazio" dichiara l'On. Anzaldi all'intervistatore Francesco Lo Dico, "ha ospitato il conduttore di una tv concorrente, La7, Corrado Formigli. Ovviamente è solo un caso che entrambi risultino clienti della stessa società, Itc 2000, dell’agente Beppe Caschetto. [...] È normale che a invitare Formigli in Rai sia chi condivide con lui l’agente personale?".

E ancora: "Mi sarei aspettato maggiore correttezza. Invece di lasciar intendere in maniera allusiva, come si è visto a Che tempo che fa, che la descrizione della casa fosse stata resa pubblica grazie a chissà quali potenti mezzi spionistici di Italia Viva, perché Fazio non ha invitato in studio a confrontarsi con Formigli la persona che ha diffuso quei particolari, ovvero il figlio degli ex proprietari della casa che proprio a Formigli hanno venduto? [...] perché [íl conduttore di Piazza Pulita ndr] non ne ha chiesto conto, insieme a Fazio, al figlio degli ex proprietari, che evidentemente e a buon diritto quella casa conosceva bene?”.

L'On. Anzaldi eccepisce anche sull'opportunità divulgativa dell'ospitata di Formigli, sottolineando che non è stato aggiunto nulla al dibattito, bensì Che Tempo che Fa "ha preferito semplicemente ripetere l’attacco a Renzi da parte di Formigli già visto in diverse trasmissioni de La7".

A quel punto, ce n'è anche per il leader del Carroccio e per il Presidente Rai Marcello Foa, attualmente nella bufera per la fittizia mail di un fittizio Ministro Tria, spacciatosi per tale allo scopo di estorcere denaro alla Rai (trappola in cui il sedicente debunker Foa è caduto con tutte le scarpe). Ma anche l'Ad Fabrizio Salini viene chiamato in causa (per una volta non per lo stallo nel quale è impantanato da mesi). Dichiara il Segretario della Vigilanza Rai: "Quando Salvini dice che certe trasmissioni Rai fanno propaganda, quella Rai presieduta dal suo ghost writer Foa, intende questo? [...] Salini, direttore ad interim, ha svolto male il suo lavoro, è stato negligente oppure condivide questo modo di lavorare di una delle trasmissioni della sua rete?".