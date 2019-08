Ascolti, la maledizione di Heather Parisi: Lorella Cuccarini cassata da Rai1

Pochi giorni sono passati dal tweet maligno di Heather Parisi sui bassi ascolti di Grand Tour, programma condotto in prima serata su Rai1 da Lorella Cuccarini il venerdì, e la "maledizione" della ballerina italo-americana si è tempestivamente abbattuta sulla rivale italiana. "Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste" scriveva Heather su Twitter, piantando senza saperlo l'ultimo chiodo sulla bara del programma di Lorella.

Rai1 ha deciso infatti di sospenderlo anzitempo, accorpando venerdì prossimo le due ultime puntate e anticipando di una settimana la chiusura. A tal notizia, non possiamo non immaginare una certa soddisfazione di fondo da parte di Heather, scagliatasi negli ultimi tempi con inusitata veemenza contro le esternazioni di Lorella a favore del governo giallo-verde, a favore della durezza della linea politica relativa ai migranti (arrivando a bacchettare perfino Papa Francesco) e non molto velatamente a favore di Matteo Salvini (inviso alla Parisi). Al punto da indurre quest'ultima a definire l'ex rivale in maniera dispregiativa, e in diverse occasioni, per l'appunto "ballerina sovranista", suscitando l'indignazione di Rita Dalla Chiesa intervenuta a difendere la showgirl romana, per poi beccarsi a sua volta sonore bastonate via Twitter dalla Parisi.

Ora, con la chiusura anticipata del programma che avrebbe dovuto rilanciare la Cuccarini su Rai1 in prima serata, la "maledizione" della Parisi si compie in tutta la sua crudezza.

E non è tutto. A settembre, Lorella intraprenderà la sua avventura di padrona di casa de La Vita in Diretta, accanto ad Alberto Matano, ex mezzobusto del Tg1 e ora lanciatissimo prezzemolino della Prima Rete promosso alla conduzione dello storico contenitore pomeridiano dell'Ammiraglia del Servizio Pubblico; e la coppia Cuccarini-Matano si scontrerà direttamente con Pomeriggio Cinque, della regina dell'Auditel Barbara D'Urso (che nella scorsa stagione stroncava quotidianamente il duo Fialdini-Timperi). Heather, che recentemente è stata proprio ospite di Live - Non è la D'Urso, seguirà senz'altro l'andamento della disfida tra La Vita in Diretta e il salotto pomeridiano di Canale 5, e non esiterà a prodursi in commenti al vetriolo sulla ormai "nemica odiatissima" Lorella. Sì, il daytime autunnale si preannuncia decisamente infuocato.