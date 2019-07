Ascolti Musica, la pirateria online cala del 35%

La pirateria online della musica è calata in Italia del 35% rispetto a marzo 2018 e di oltre il 50% rispetto a due anni fa. Come spiega ItaliaOggi sono i dati raccolti dalla società Similarweb per Ifpi (International federation of the phono- graphic industry) e Fimi (Federazione industria musicale italiana): nei primi tre mesi del 2019 il declino è stato del 10% circa (sia da mobile che da desktop) e la percentuale di pirateria oggi in Italia si attesta sotto il 20%, rispetto al 35% del 2018 e ai valori elevatissimi di qualche anno fa.

Lo stream ripping, ovvero il fenomeno del download di video e musica da YouTube, è sceso del 41% in un anno. E sei cyberlocker (gli archivi online da cui scaricare i file) hanno visto una decrescita del 19,4% rispetto al 2018, bittorrent è sceso del 52,6% rispetto all’anno precedente. Secondo le federazioni molti degli effetti derivano dall’applicazione del regolamento Agcom, in vigore dal 2013, dall’estensione dell’estensione dell’offerta legale e dagli interventi in sede penale svolti dalla Guardia di Finanza nel corso degli anni. «La chiave di questo declino è un mix di contrasto efficace: di buone leggi, costruite nel tempo, e di modelli di business appetibili» ha com- mentato Enzo Mazza, ceo di Fimi.