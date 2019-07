Ascolti Radio 24, primo semestre più forte di sempre: +4,9%

Forte crescita per gli ascolti nel 1° semestre dell’anno per Radio 24. Dopo il record del 2018, si registra il primo semestre dell’anno più forte di sempre con una crescita del 4,9 % pari a 2.305.000 ascoltatori.

Valore più che positivo anche per l’ascolto settimanale che allarga la platea crescendo del 7%.

“I dati di ascolto del semestre confermano che qualità dell'informazione e passione pagano - commenta il direttore della radio Fabio Tamburini - Radio 24, voce libera e autonoma, è il punto di riferimento imprescindibile per chi vuole essere informato sui fatti e ascoltare commenti non gridati né superficiali ma che entrano nel merito delle questioni, senza fare sconti a nessuno ma con imparzialità e correttezza”.

“Il dato di oggi – sottolinea Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24 - conferma che vengono premiate le radio con una forte identità e, in questo quadro, Radio 24 si distingue per l’autorevolezza e l’originalità dei suoi contenuti grazie al lavoro della redazione, dei conduttori e di tutta la struttura della radio”.

"Siamo particolarmente orgogliosi del risultato di Radio 24 perché esprime un riconoscimento anche per gli investitori pubblicitari che da anni ci seguono e credono nel nostro modo di fare radio - commenta Federico Silvestri, direttore generale di 24ORE System e Direttore Divisione Area Radio 24 – Soddisfazione come concessionaria anche per i risultati di Radio Kiss Kiss. Le due emittenti insieme registrano nel 1° semestre 5.138.000 ascoltatori: una grande platea che consente ai nostri partner di raggiungere un interessante pubblico consumer e business. Offriamo al mercato due emittenti di qualità accumunate dalla rilevanza per durata e fedeltà di ascolto, due dei parametri qualitativi fondamentali per raggiungere risultati di comunicazione mirati ed efficaci, obiettivo primario degli investitori pubblicitari".