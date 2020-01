Ascolti radio, RTL102.5 vince e convince confermandosi la prima radio d’Italia

I dati diffusi dalla rilevazione TER confermano la leadership di RTL 102.5 con 7.404.000 ascoltatori nel giorno medio. Così, RTL102.5 del patron Lorenzo Suraci mantiene l’assoluta leadership nella radiofonia italiana con circa due milioni di distacco rispetto ai più diretti concorrenti e doppiando Rai Radio 1 (i dati sono stati diffusi oggi dalla rilevazione TER relativa al totale dell’anno 2019).

Dunque, RTL 102.5 con Radiofreccia (che segna la crescita più alta tra le radio nazionali) e Radio Zeta che mantiene il trend positivo – vince e convince confermando la propria leadership nel panorama radiofonico con oltre nove milioni di ascoltatori al giorno.

“RTL 102.5, le sue piattaforme digitali, il nuovo ambiente - RTL.IT - su cui stiamo lavorando in questo ultimo periodo, il prossimo lancio del nostro Digital Space, il suono perfetto che abbiamo regalato ai radioascoltatori grazie alla nostra battaglia pionieristica sul DAB ormai diventato realtà in tutte le autovetture, il successo degli ascolti della radiovisione in simulcast 24h su 24h: sono questi gli ingredienti a cui dobbiamo il nostro primato e l’affetto del pubblico a cui non smetterò mai di dire grazie”, dichiara il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci.