Ascolti: Techetechetè celebra Mara Venier e la sua fantastica carriera

Techetechetè, come ogni anno appuntamento fisso dell'Estate televisiva italiana e ai primissimi posti della classifica dei programmi più visti in assoluto, dedica questa sera, mercoledì 24 luglio 2019, una puntata speciale a un'autentica regina, tornata in grande stile alla Rai nella scorsa stagione riportando agli antichi fasti Domenica In.

Parliamo naturalmente di Mara Venier che sarà celebrata dall'autore Mauro Caporiccio, il quale ha raccolto i più preziosi frammenti della lunghissima carriera televisiva dell'attrice-conduttrice veneta, che debuttò giovanissima nel 1973 da protagonista nel film Diario di un Italiano di Sergio Capogna.

Dopo tante pellicole di successo, Mara approdò in Tv nei primissimi anni Ottanta lanciata dal grande e indimenticato Nanni Loy e oggi, dopo quasi quarant'anni di onorata carriera televisiva, la bionda con gli occhioni sconfinati è ancora una delle pietre angolari del piccolo schermo.

Non si contano, infatti, i tanti programmi che ha condotto o dei quali è stata ospite speciale, i cui frammenti potremo goderci questa sera nella puntata di Techetechetè, dove ovviamente la farà da padrone Domenica In, programma storico di Rai1 che "Zia Mara" è riuscito a rendere suo e che, nelle edizioni senza di lei, è sempre parso un po' meno completo.

Un programma che, nella scorsa stagione, la bionda presentatrice è riuscita a rivitalizzare, riportando all'ovile dell'Ammiraglia Rai milioni di spettatori e molti punti di share nella cruciale (per gli sponsor) fascia pomeridiana della domenica. E tuttavia, Mara Venier non è, e non è stata, "soltanto" Domenica In, come vedremo nei tanti contributi raccolti nella puntata a lei dedicata da Techetechetè. Contributi eccezionali e divertenti che dimostrano una verità incofutabile: così come Mara Venier deve moltissimo alla Rai, anche la Rai deve moltissimo a Mara Venier.