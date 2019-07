Ascolti: Temptation Island da urlo, in Rete è visto per 38 milioni di minuti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Temptation Island 2019 sono in crescita ogni settimana fin dall'esordio, e nella quarta puntata andata in onda ieri, lunedì 15 luglio 2019, hanno segnato i 3.953.000 spettatori con il 23.32% di share (che sale al 27.49% sul pubblico dei 15-64enni), stravincendo come ogni volta la serata.

I picchi della puntata hanno visto il programma toccare il 34.48% di share con 4.651.000 di telespettatori.

Il successo del programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi è alto anche fra i giovanissimi: 43.67% di share sul target 15-24 anni. In particolare, sul pubblico femminile delle 20-24enni la share vola al 55.4%.

Ma Temptation Island non spopola solo in Tv. Già, perché le nuove rilevazioni sui device digitali lo vedono nell’ultima settimana (quella compresa tra la terza puntata e la quarta di ieri sera), al primo posto in Italia nella classifica dei programmi più seguiti online con un totale di oltre 1 milione e 380 mila video visti. "Un volume" ci informa il comunicato stampa ufficiale, "che rappresenta un tempo di visione pari a 38 milioni di minuti complessivi. Un risultato eccellente che corrisponde a 255 mila dispositivi collegati con “Temptation Island” nel minuto medio".

Sui social il riscontro non è da meno: 720.500 interazioni complessive (su Facebook, Twitter e Instagram) e l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha dominato il podio degli argomenti più discussi su Twitter in Italia e nel mondo.

Un altro grande trionfo per Maria De Filippi che - in questo caso in veste di produttrice - si dimostra, ancora una volta, più che mai lungimirante.