Ascolti Tv / Marcuzzi piglia tutto, da L'Isola a Le Iene a Temptation Island

Alessia Marcuzzi guiderà per il sesto anno l’Isola dei famosi (Canale5). E farà concorrenza a Maria De Filippi come stakanovista Mediaset. Infatti sarà in onda anche con Le Iene (Italia1) e Temptation Island

Vip (Canale5). Come precisa ItaliaOggi a rovinarle la festa è Maurizio Costanzo, che continua imperterrito col suo immarcescibile show su Canale5 (l’ultima puntata ha registrato quasi 900 mila telespettatori, 5% di share): «Ogni tanto cambiare è un bene. E probabilmente per smarcare Alessia Marcuzzi da certe polemiche sarebbe stato meglio metterla su altri programmi. Forse si riscatterà, ma solo il tempo ce lo potrà dire. Auguri». Un altro grande vecchio della tv, Pippo Baudo, se la prende con Heather Parisi e Lorella Cuccarini, eterne rivali. Dice:

«Heather l’ho creata io. Alla fine degli anni ’70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po’ grassottella ma bravissima. Non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella. “Io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballerinetta”, disse. Non ho potuto farci niente».