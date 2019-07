Ascolti Tv / Mediaset, reti tematiche al 7% di share e cinque nuovi canali

Nel 2018 il gruppo Mediaset ha lanciato il nuovo canale 20 e ha rilevato Focus proponendolo sull'Icn 35. Nel 2019 la sua occupazione sul digitale terrestre è proseguita con l'acquisto da Retecapri dell'Icn 66, dove ha spostato Italia 2 che dopo il trasloco dal 35 era dinita all'Icn 120. In questi giorni, poi, è diventato operativo l'accordo con il gruppo Sony, da cui Mediaset ha comprato gli Icn 45 (sul quale, al momento, viene trasmesso il canale Boing Plus) e 55, dove solo provvisoriamente va per ora Mediaset Extra 2.

Insomma come spiega ItaliaOggi, contando pure i due canali tv dedicati a due emittenti di Radio Mediaset (Virgin ed R101), il Biscione adesso può presentarsi al mercato con 14 canali tematici in chiaro sul digitale terrestre, che saliranno a 15 se nel 2020, come sembra, partirà pure il canale tv di Radio Montecarlo. Una realtà che vale oltre il 7% di share in prima serata, e che supera il 7,5% se si sommano i sette canali di Premium disponibili sull'offerta a pagamento di Sky (e su Infinity). Il tutto da affiancare alle tre grandi reti generaliste Canale 5, Italia Uno e Rete 4. Con i due nuovi canali agli Icn 45 e 55 a regime si può già ipotizzare un polo tematico del Biscione al 9% di share in prime time.

"Sul fronte dei canali tematici Mediaset sta svolgendo un grande lavoro, sta facendo grandi investimenti", spiega Marco Costa, direttore delle reti tematiche Mediaset (esclusi i canali per ragazzi Boing, Boing Plus e Cartoonito, e TgCom24) e dei sette canali Premium, "e continuiamo a guardarci intorno. Tra il 2018 e il 2019 abbiamo lanciato e lanceremo cinque nuovi canali in chiaro sul digitale terrestre, non è così banale. E lo facciamo perchè è un business che funziona e completa la nostra offerta televisiva generalista senza erodere ascolti Mediaset. Erano prodotti che mancavano: basta vedere, ad esempio, i buoni risultati di Focus, o il boom di 20, un canale che in prima serata viaggia spesso all'1,4-1,5% di share".

Con Mediaset Extra si spingerà sulle 24 ore di Grande Fratello o di Isola dei Famosi, e sulle repliche del grande intrattenimento Mediaset che in questo periodo si possono vedere pure sull'Icn 55: "Per ora ci va Mediaset Extra 2, ma sul futuro del 55 stiamo ancora ragionando", commenta Costa.

Su La5 "dovrebbero partire nuovi format legati al mondo femminile", e ovviamente "dovremo concentrarci su Italia 2. Che ha avuto un bel calo di ascolti quando è stato spostato dall'Icn 35 al 120, e che poi, all'Icn 66, si è di nuovo illuminato: ora siamo allo 0,25% di share, ma possiamo fare di più".

Quanto all'offerta di Premium, dopo la chiusura di Joi lo scorso 1° luglio, si punta tutto sui sette canali Action, Crime, Stories, Cinema, Energy, Emotion, Comedy, "ai quali, al momento, non credo se ne aggiungeranno altri. Pure a livello di piattaforme distributive, per ora i canali di Premium sono su Sky e su Infinity, e non mi risulta andranno altrove", sottolinea Costa che governa un polo attualmente al 6,5% di share in prima serata, che sale al 7,2% sul target commerciale.