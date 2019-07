Ascolti Tv / P&G, quando la pubblicità è anche per chi non vede e non sente

P&G è la prima azienda in Italia ad adattare i propri spot pubblicitari per renderli accessibili anche alle persone con disabilità visive e uditive. La multinazionale, come riporta ItaliaOggi, in collaborazione con Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti), è pronta ad incorporare negli spot televisivi dei suoi principali marchi una narrazione audio del contenuto e i sottotitoli. La prima pubblicità di questo tipo è del marchio Gillette. "Da circa un anno", ha detto Valeria Consorte, direttore marketing e media Procter & Gamble in Italia "abbiamo coinvolto l'Unione nazionale ciechi e ipovedenti su questa nostra iniziativa di inclusione, registrando un grande entusiasmo che ci ha spinto ad andare avanti. Per questo abbiamo realizzato uno spot del marchio Gillette fruibile anche dalle persone non vedenti, ipovedenti e con disabilità uditive. Purtroppo, però, questa pubblicità non può andare in onda in quanto i broadcaster italiani non hanno ancora le tecnologie necessarie per poter offrire questo servizio".