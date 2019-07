Ascolti Tv / Parodi flop cerca lavoro, la Fialdini al suo posto in casa Rai

Rivoluzione al femminile in casa Rai come spiega ItaliaOggi.

Francesca Fialdini, che prenderà il posto dal 15 settembre di Cristina Parodi la domenica pomeriggio (dopo Domenica In), sta lavorando al nuovo programma A ruota libera, che sarà incentrato su tre fasce: Prime Donne, con interviste al femminile, cioè a quelle donne che si sono distinte per la loro personalità, il loro coraggio o il loro talento, Buone Notizie, spazio dedicato alle storie positive, si sa, il cuore fa sempre bene all'audience.

Cristina Parodi non rifarà La prima volta. Il programma della domenica su Rai1 è stato cancellato dal nuovo palinsesto a causa degli ascolti ritenuti troppo bassi. Una decisione che sembra preludere al divorzio tra lei e la Rai, dopo la Vita in diretta, Domenica In, Così lontani così vicini e, appunto, La prima volta. Dice: "Sono sclete legittime dell'editore. Sono stati cinque anni bellissimi in Rai, farò altro serenamente".