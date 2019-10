Ascolti Tv: Agorà, Geo, Report, Prima dell'Alba, trionfa la Rai3 di Coletta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 21 ottobre 2019, hanno visto in tutta la giornata dipanarsi grandi risultati per il direttore Stefano Coletta e per la sua Rai3. Si Parte la mattina con Agorà condotto da Serena Bortone e i suoi 514.000 spettatori con il 9.3% di share e, al pomeriggio, Geo condotto da Sveva Sagramola dà filo da torcere anche a Rai1 e alla Vita in Diretta insidiando quotidianamente la coppia Cuccarini-Matano, e in particolare ieri con 1.152.000 spettatori e il 10.2% di share.

In prima serata, l'esordio della nuova stagione di Report condotto da Sigfrido Ranucci ha conquistato una straordinaria media di 2.153.000 spettatori con uno share del 9.1%, grazie a una puntata dal titolo La Fabbrica della Paura, incentrata sull'inchiesta Moscopoli relativa alla Lega e a non meglio precisati rapporti con la Russia attribuiti a Gianluca Savoini e a Matteo Salvini.

L'ottimo risultato di Report ha fatto da prezioso traino per un altro debutto sulla stessa rete, quello di Prima dell’Alba condotto da Salvo Sottile che, miglior esordio di stagione di sempre, ha totalizzato il 7.9% di share con 1.040.000 spettatori, secondo programma più visto della sua fascia oraria.

Ottimi risultati per il direttore Coletta, che risolleva le sorti di una Rai in crisi per i risultati insoddisfacenti delle prime due reti, e che ieri ha potuto gioire anche del buon riscontro di pubblico del nuovo programma That's Amore di Duccio Forzano, dedicato ai rapporti affettivi tra uomini e animali, che ha esordito con 1.161.000 spettatori e un ottimo 4.8% di share in access prime time.