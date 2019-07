Ascolti Tv: Al Bano e Romina tornano insieme per Padre Pio su Rai1

Romina Power e Al Bano , fra gli ospiti di Una Voce per Padre Pio su Rai1 in prima serata

Al Bano e Romina Power tornano insieme in prima serata su Rai1 per festeggiare il ventennale di Una Voce per Padre Pio, la serata di musica, spettacolo e solidarietà nata da un'idea di Enzo Palumbo nel 1999 e dedicata al Santo di Pietrelcina.

Questa sera, 5 luglio 2019, Flavio Insinna sarà il padrone di casa del gran gala che, oltre ad Al Bano e Romina, avrà tra gli ospiti Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Gloria Guida e Francesco Testi (collegato dalla Costa d'Avorio), che si esibiranno e sfileranno sul palcoscenico allestito dinanzi alla Chiesa Conventuale della Sacra Famiglia, a pochi passi dal Museo e dal Convento dei Frati Cappuccini.

L'evento è doppiamente celebrativo in quanto, oltre ai vent'anni del gala, festeggia anche il ventennale della Beatificazione di padre Pio avvenuta il 2 maggio 1999 in Piazza San Pietro per opera di Papa Giovanni Paolo II (che, tre anni dopo, il 16 giugno 2002 provvide poi a canonizzarlo).

Affidato alla Grande Orchestra “I suoni del Sud” diretta dal Maestro Alterisio Paoletti il commento musicale della serata che vedrà anche la testimonianza di alcuni confratelli del Santo di Pietrelcina e il racconto delle tante opere di bene perpetrate dalla Onlus "Una Voce per Padre Pio". La beneficenza sarà parte importante della serata, grazie alla campagna di raccolta fondi “Padre Pio Social Aide”, sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, a sostegno dei progetti della già citata Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Il “Progetto Italia” a favore di opere di sviluppo e di sostegno sociale nel nostro Paese e il “Progetto Africa” per sostenere la copertura dei costi di gestione delle strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione di una clinica internazionale polivalente “Le paradis de Padre Pio”. Fino al 15 luglio, si possono per giunta donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa.

Appuntamento dunque a questa sera con Al Bano e Romina, Flavio Insinna e i tanti amici di Padre Pio su Rai1 a partire dalle 21,30 dopo Techetechetè.