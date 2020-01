Ascolti Tv Auditel: Alberto Angela contro Maria De Filippi. Chi vincerà?

Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 25 gennaio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 Alberto Angela con l'ultima puntata della stagione del suo Meraviglie - La Penisola dei Tesori - dedicata fra gli argomenti a Genova e all'Etna - contrastare C'è posta per te di Maria De Filippi in onda su Canale 5 con ospiti, fra gli altri, Antonio Banderas e Giulia Michelini. Da segnalare inoltre, su Rai3, il film Remember con Christopher Plummer e Martin Landau e sue Rete4 il film Il Viaggio di Fanny, entrambi relativi alle celebrazioni della Giornata della Memoria che cadrà lunedì 27.

Chi avrà vinto la disfida in prime time, Alberto o Maria? A domani la sentenza dell'Auditel.