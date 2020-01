Ascolti Tv: Alberto Angela doppia Al Bano, Rai1 inizia il 2020 col botto

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 4 gennaio 2019 vedono, in prima serata, Alberto Angela tornare su Rai1 con Meraviglie e ripartire col botto, conquistando 4.649.000 spettatori (23% di share) e lasciando al palo Al Bano con la seconda parte dei suoi 55 Passi nel Sole (in replica) su Canale 5, fermatosi a 2.094.000 spettatori (11.4% di share).

Su Rai2 il telefilm FBI ha interessato invece 1.471.000 spettatori (6.5% di share), mentre su Italia 1 Ritorno al Futuro II raduna ancora 1.548.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Tutto Tutto Niente Niente con Antonio Albanese ha segnato 1.092.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 The Landlord – L’Ossessione raccoglie 765.000 spettatori con il 3.7% di share, mentre su La7 Assassinio sul Palcoscenico ha divertito 461.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Harry e Meghan: La nuova famiglia ha calamitato l'attenzione di 364.000 spettatori con l’1.7% e sul Nove Uno Sguardo dal Cielo ha radunato 318.000 spettatori e l’1.6% di share.

Continua intanto il successo dei Soliti Ignoti di Amadeus su Rai1 che, in access prime time, conquista il 26.1% con 5.917.000 spettatori, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia convince 3.302.000 spettatori con uno share del 14.6%. E prosegue con il vento in poppa, in fascia preserale, Flavio Insinna con L’Eredità – La Sfida dei Sette che ha conquistato 3.708.000 spettatori (22%) mentre con L’Eredità spadroneggia con 4.910.000 spettatori (25.5%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia di Gerry Scotti si accontenta di 3.013.000 spettatori con il 16% di share (presentazione 1.953.000 con il 12.1% di share).

Da segnalare, in fascia mattutina su Rai1, UnoMattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi che spopola con una media di 1.449.000 spettatori e il 23,6% di share, a dimostrare che l'idea della rete di anticipare di un'ora la messa in onda del programma, allungandolo, si è dimostratra vincente.

Rai1 inizia egregiamente il 2020 e chiude la prima settimana dell'anno distaccando Canale 5 di ben sei punti. L'Ammiraglia Mediaset ha infatti totalizzato il 14% di share complessivo, mentre quella del Servizio Pubblico si è aggiudicata una media del 20.7%.