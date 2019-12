Ascolti Tv, Alberto Matano come Mariah Carey: l'augurio natalizio è Diva-Style

Alberto Matano, ex mezzobusto del Tg1 ora approdato alla conduzione de La Vita in Diretta accanto a Lorella Cuccarini nei pomeriggi di Rai1, è sempre più lanciato verso una carriera divistica. Parrebbe davvero che la quotidiana vicinanza di una showgirl completa come Lorella lo abbia contagiato, destando in lui la passione del canto e del ballo. Per la gioia dei suoi follower su Instagram, Alberto si è infatti esibito in un balletto natalizio sulle note di All I Want for Christmas is You di Mariah Carey, con un lip-sync perfetto ed emulando alla perfezione le movenze della diva americana.

Il video termina spassosamente con due adolescenti che scacciano Alberto assieme alla canzoncina natalizia della Carey per lanciarsi nelle mosse tipiche di Tik Tok, il social per teenager, con un sottofondo musicale assai meno zuccheroso, dimostrando la versatilità del presentatore calabrese.

Che il tutto sia un coming out, un'anticipazione della sua presenza al Cantante Mascherato di Milly Carlucci, presto in onda su Rai1? Se gli ingessati panni del mezzobusto del Tg1 stavano evidentemente stretti ad Alberto, ora pare che neppure la conduzione di un programma gli basti più e che il sacro fuoco della danza arda sempre più incandescente nel suo cuore. Lorella Cuccarini deve forse iniziare a preoccuparsi di avere un rivale in casa? Tutto lo lascia supporre.

Il video di Alberto Matano, che conta attualmente più di 22mila visualizzazioni, è visibile a questo link (clicca qui per guardarlo).