Ascolti tv, che "valzer": da Marcuzzi a Ilary Blasi. Per Hunziker "Amici Vip"

Ascolti tv, Alessia Marcuzzi ci riprova con l'Isola, ma punta a Temptation Island

Alessia Marcuzzi ci riprova con l'Isola dei famosi (Canale5). Sarà lei la conduttrice anche della prossima edizione, che Mediaset ha comunque deciso di proporre, nonostante l'ultima edizione un po' stanca, perché porta audience. La Marcuzzi però, come scrive Italia Oggi, non vorrebbe rimanere legata a un programma in crisi, perciò sta scalpitando per ottenere la conduzione anche di Temptation Island Vip.

Ascolti tv, Signorini al Gf VIP. Per Ilary Blasi Giochi senza frontiere

Ilary Blasi dice invece addio al Grande Fratello Vip. Al suo posto andrà il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, col compito di risollevarne le sorti. Per Ilary Blasy arriva il revival di Giochi senza frontiere, riproposto dopo tanti anni non dalla Rai ma da Canale5. Insomma, dal Grande Fratello Vip a Giochi senza frontiere: trasloco da capogiro.

Ascolti tv, Michelle Hunziker con Maria De Filippi per l'edizione vip di Amici

Michelle Hunziker ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sperimentare un’edizione Vip di Amici (Canale5) e quindi si cimenterà nella conduzione del programma.