Ascolti Tv: Amadeus batte il Meglio di Belen, boom Augias in replica su Rai3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 21 dicembre 2019 vedono, in prima serata, L'Album (il meglio) di Tú Sí Que Vales condotto da Belen, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli contrastare I Soliti Ignoti Il Ritorno - Speciale Telethon condotto da Amadeus. Su Rai2 consueto appuntamento con i telefilm NCIS ed FBI, mentre su Italia 1 è andato in onda il film Mamma ho preso il morbillo. Su Rai3 Città Segrete di Corrado Augias dedicato a Londra, e su Rete4 il film U.S. Marshal - Caccia senza tregua con Tommy Lee Jones. Su La7 è stato invece trasmesso il documentario Usa contro John Lennon.

Su Rai1 I Soliti Ignoti Il Ritorno – Speciale Telethon vince la serata con 4.046.000 spettatori (19.8%), battendo su Canale 5 L’album di Tú Sí Que Vales e i suoi 2.906.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 NCIS ha totalizzato 1.178.000 spettatori (5.4%) mentre su Italia 1 Mamma ho preso il morbillo ha convinto 1.382.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Città Segrete in replica sale sul podio con 1.304.000 spettatori (7.2%), doppiando su Rete4 U.S: Marshals – Caccia senza tregua segna 626.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide – USA contro John Lennon si è fermato a 365.000 spettatori con uno share dell’1.8%, battuto da Tv8 con il film Natale a Rock Mountain e i suoi 420.000 spettatori con il 2%. Su Nove Frozen Planet si ferma a 251.000 spettatori (1.3%).

Da segnalare, in fascia mattutina Il Caffè di Rai1 condotto da Lisa Marzoli e Andrea Velardi che conquista il 13.2% di share con 266.000 spettatori (superando di tre punti la puntata dell'anno scorso che raggiunse il 10.5%), mentre vanno bene come sempre Monica Setta e Tiberio Timperi convincendo con Uno Mattina in Famiglia 1.590.000 spettatori con il 22.5% nella prima parte, 1.371.000 (19.4%) nella seconda e 1.214.000 (17%) nella terza.