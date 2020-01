Ascolti Tv: Amadeus Befano d'oro, Rai1 triplica Canale5 e Pinocchio di Benigni

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 6 gennaio 2020, giorno dell'Epifania, vedono su Rai1 I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia condotto da Amadeus contrastare il film Pinocchio di e con Roberto Benigni su Canale 5. Su Rai2 maratona con il telefilm 9-1-1 e su Rai3 il film L'ultimo lupo. Su Rete4 il documentario Mountains - La Vita sopra le Nuvole dedicato all'Himalaya, su Italia 1 You see me 2 e su La7 il debutto del programma di Licia Colò, Eden - Un pianeta da salvare. Su Tv8 Leonardo Pieraccioni con Il Pesce Innamorato e sul Nove Come farsi lasciare in 10 giorni con Kate Hudson.

Rai1 con I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia ha stravinto la serata con 5.387.000 spettatori (24.2%), triplicando Canale5 con Pinocchio fermatosi a 1.759.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai2 9-1-1 ha invece convinto 1.130.000 spettatori (4.6%), battuto da Italia1 con Now You See me 2 e i suoi 1.518.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’ultimo lupo ha totalizzato 1.030.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Mountains – La Vita sopra le Nuvole ha totalizzato solo 489.000 spettatori con il 2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare debutta con 497.000 spettatori e uno share del 2.3%, mentre su Tv8 Il pesce innamorato ha segnato 495.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Come farsi lasciare in 10 giorni ha invece divertito 461.000 spettatori con il 2%.

Prosegue il periodo fortunatissimo della rete diretta da Teresa De Santis, che ha chiuso in bellezza il 2019 e che ha aperto il 2020 inanellando una serie di incontrastati trionfi di ascolti come quello di ieri sera. Continua invece la crisi dell'Ammiraglia Mediaset, reduce da festività non esattamente entusiasmanti per quanto riguarda le performance Auditel.