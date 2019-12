MediaTech

Martedì, 24 dicembre 2019 - 12:22:00 Ascolti Tv: anche senza la D'Urso, la Vita in Diretta stenta a decollare Auditel: Pomeriggio Cinque va in vacanza, ma la coppia Cuccarini-Matano non riesce a profittare della debolissima concorrenza di Marco Zonetti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 23 dicembre 2019, in fascia pomeridiana, vedono un palinsesto stravolto dalla settimana natalizia e la pausa vacanziera di Barbara D'Urso e del suo Pomeriggio Cinque su Canale 5. Si poteva pensare che, senza la leader incontrastata di slot, La Vita in Diretta su Rai1 potesse risollevarsi, e invece i risultati restano quelli che sono: 1.340.000 spettatori con il 12.7% nella presentazione e 1.875.000 spettatori con il 15.7%. Basti pensare che su Rai3 Geo di Sveva Sagramola ha totalizzato 1.709.000 spettatori con il 13.7%, con una media di spettatori non molto lontana da quella del contenitore storico dell'Ammiraglia Rai. Racimolando poco più di un punto e mezzo di share in più rispetto al solito, la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano dimostra - anche senza l'agguerrita concorrenza di Barbarella che li castiga quotidianamente - di stentare a decollare, non riuscendo a raggiungere i due milioni di spettatori. Neppure con un'autostrada spianata prodiga di possibili, abbondanti, incrementi di audience. E con il ritorno della D'Urso dopo le vacanze, la situazione minaccia soltanto - ahiloro - di tornare quella di sempre.