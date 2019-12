Ascolti Tv, Anzaldi (Iv) contro Berlinguer: "Rai3 non è il bancone di un bar"

Nuovo exploit della "strana coppia" formata da Bianca Berlinguer e Mauro Corona, che ogni settimana delizia gli spettatori di #Cartabianca su Rai3 con siparietti comico-politici che non hanno nulla da invidiare all'indimenticato Bagaglino. Sorta di emuli di Pippo Franco e della Signora Leonida, Corona e Berlinguer discettano di attualità rendendosi protagonisti di amorose schermaglie e civettuoli battibecchi, cercando di risollevare ascolti non esattamente entusiasmanti come quelli di ieri sera.

Durante il suo intervento, Corona si è avventurato nei delicati e ostici territori del MES e dell'alta Finanza, invitando i telespettatori a "togliere i soldi dai conti correnti in banca e metterli sotto il materasso", rimbrottato (blandamente) dalla Berlinguer che ha eccepito con scarso slancio alle peculiari analisi economiche del suo ospite fisso.

Molto meno blandamente e con slancio assai più incisivo, ancora una volta è invece intervenuto al riguardo il Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi che, su Facebook, ha scritto: "Mauro Corona, notista politico dell'unico talk show Rai di informazione in prima serata, invita i risparmiatori a "portare via i soldi dai conti correnti in banca” e a “metterli sotto al materasso”. C’è da sperare che nessuno lo prenda sul serio e che le sue chiacchiere vengano ignorate dalle centinaia di migliaia di cittadini che hanno visto la puntata di ieri sera di “Cartabianca”, per le conseguenze sociali ed economiche che si verificherebbero".

E ancora: "Che c’entra questo tipo di disinformazione e di terrorismo mediatico con il servizio pubblico? Non è una chiara violazione del Contratto di Servizio? I cittadini pagano per essere informati, non disinformati. Se le banche falliscono, fallisce l’intero sistema economico. E c’è anche un problema di sicurezza: se i cittadini, magari i più anziani, ascoltassero Corona, portassero a casa tutti i risparmi e subissero una rapina in casa, chi li risarcirebbe? Perché una trasmissione di informazione Rai, pur di drogare di qualche decimale i propri ascolti, paga circa 2mila euro al mese uno scrittore per dire cose del genere, per occuparsi di questioni serie e delicate come il Meccanismo europeo di stabilità e la tenuta del nostro sistema bancario? Davvero su temi così importanti il servizio pubblico può permettersi disinformazione a ruota libera come se la prima serata di Rai3 fosse il bancone di un bar? Non sarebbe opportuno che su certi temi parlasse chi ha un minimo di competenza?I soldi dei risparmiatori sui conti correnti, peraltro, fino a 100mila euro sono assolutamente garantiti e non possono correre nessun rischio, neanche in caso di fallimento della banca. Allora di che stiamo parlando?".

Per la cronaca, ieri sera l'exploit di Corona non ha portato fortuna all'amica Berlinguer, che si è vista soccombere alla concorrenza di La7 con DiMartedì e insidiare da vicino da Rete4 con Fuori dal Coro.