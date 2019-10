Ascolti Tv Auditel: Addio, politica! Nunzia De Girolamo nuova regina della Rai

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del prossimo futuro dovranno senz'altro tenere conto di un nuovo personaggio che sta per dilagare sul piccolo schermo. Si tratta di Nunzia De Girolamo, ex Ministro delle Politiche Agricole nel Governo Letta, la quale, dopo molti anni di carriera politica e parlamentare, ha deciso di cambiare pelle e veste.

Moglie di Francesco Boccia, attuale Ministro dem per gli Affari Regionali e le Autonomie nel Governo Conte Bis, la bella e verace Nunzia è stata una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Ballando Con le Stelle, apprezzatissima dal pubblico se non dalla giuria (in particolare da Selvaggia Lucarelli), ed evidentemente ci ha preso gusto. Con la Tv, del resto, aveva già grande dimestichezza in qualità di ospite e di opinionista fissa, ma ora l'impegno sul piccolo schermo potrebbe diventare un lavoro a tempo pieno in qualità di conduttrice, sulla scia di Irene Pivetti.

Si era parlato fra mille polemiche sollevate anche dal Sottosegretario grillino Buffagni, la scorsa estate, di affidarle lo spin-off di Linea Verde in prima serata su Rai1, divenuto poi Grand Tour e assegnato a Lorella Cuccarini, e si può dire che la de Girolamo si sia salvata visti gli scarsi risultati del programma in termini di ascolti. Si era ventilata anche l'ipotesi di collocarla a Linea Verde - da Ex Ministro dell'Agricoltura avrebbe comunque potuto dare un apporto interessante al programma - ma anche questa ipotesi è poi stata scartata.

Quache giorno fa, a Quelli che il Calcio, Nunzia ha tuttavia firmato un ironico contratto ispirato a quello con gli italiani sosttoscritto da Silvio Berlusconi - suo grande amico da anni. Contratto con il quale si è impegnata ad abbandonare per sempre la politica. E senz'altro, forte del suo curriculum, dei buoni auspici del marito ministro e di una indiscutibile presenza scenica, questa decisione siglata nero su bianco sarà il preludio a una nuova entusiasmante carriera di presentatrice.

Data in quota Salvini la scorsa estate, con il repulisti giallo-rosso in vista per le prossime settimane e che vedrà senz'altro una drastica sostituzione dei direttori di rete, la presenza del consorte Boccia nel Governo Conte aprirà senz'altro nuovi scenari per la simpatica beneventana, che resterà sicuramente intoccata dalle attuali ambasce del suo ex beniamino leader del Carroccio. Qualcosa ci dice che, a breve, la bella Nunzia spopolerà in Rai. Vi terremo informati.