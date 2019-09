Ascolti Tv Auditel, Allarme Rai: Balivo, Guaccero, Isoardi, i 3 volti del flop

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di questo primo mese di ritorni televisivi vedono il daytime di Rai1 e Rai2, specie nella fascia di mezzogiorno e in quella pomeridiana, in estrema crisi. Tralasciando La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, le cui ambasce e il cui flop a vantaggio del concorrente Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso abbiamo già sviscerato varie volte, non si può non analizzare la morìa degli ascolti di Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo su Rai1, di Detto Fatto con la padrona di casa Bianca Guaccero su Rai2 e il reiterato arrancare de La Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi sempre su Rai1, che va confermando in tutta la sua evidenza le difficoltà dell'anno scorso.

Vieni da me stenta ad arrivare al 12%, la Isoardi arranca fra il 12 e il 13 e Detto Fatto staziona spaventosamente sotto il 4% di share, spostato d'orario - a detta del direttore di Rai2 Carlo Freccero - per non mettere in difficoltà Rai1 e la Balivo, la quale però non giova affatto del cambiamento di collocazione della collega Guaccero, messa a sua volta in estrema difficoltà.

Insomma, da mezzogiorno fino al preserale con la boccata d'ossigeno dell'Eredità di Flavio Insinna (che riporta l'asticella di Rai1 al 23% di share), l'Ammiraglia Rai soccombe alla concorrenza mentre Rai2 letteralmente naufraga. Tre donne, tre conduttrici valide, ma tre volti di un flop preoccupante. Se poi ci aggiungiamo anche le performance deludenti della già citata Vita in Diretta (Rai1), di Carlo Cracco con Nella mia cucina (Rai2) e di Costantino della Gherardesca con Apri e Vinci (Rai2), l'unica immagine evocabile e pertinente per commentare la situazione della Prima e della Seconda Rete del Servizio Pubblico in una fascia cruciale come quella del daytime è "l'Urlo" di Munch.