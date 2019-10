Ascolti Tv Auditel: altro flop per Simona Ventura. Il Supplente fa lo 0.5%

Momento decisamente no per Simona Ventura. Gli ascolti Tv e i dati auditel de La Domenica Ventura in onda la domenica a mezzogiorno su Rai2 la vedono naufragare sotto il 4% di share, quando invece l'anno scorso Mezzogiorno in Famiglia di Adriana Volpe (fortemente osteggiato da Carlo Freccero, che di fatto lo ha eliminato dal palinsesto) faceva nello stesso slot almeno il doppio di audience.

E tuttavia, un altro fiasco colossale è venuto a funestare la settimana di Supersimo. La sua presenza nella trasmissione Il Supplente sul Nove in prima serata ieri non ha purtroppo aiutato gli ascolti, che si sono fermati alla cifra horror dello 0.5% di share con soli 127.000 spettatori. Una catastrofe, insomma.

Un periodo non entusiasmante per la briosa presentatrice che ha lasciato Mediaset fra le polemiche richiamata da Freccero, ma che - dopo il non certo galvanizzante risultato di The Voice la scorsa stagione - pare non riuscire a convincere il pubblico come faceva un tempo.