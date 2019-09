Ascolti Tv Auditel: Barbara D'Urso vince con Pomeriggio 5 e supera se stessa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 9 settembre 2019 vedono la ripresa in fascia pomeridiana, dopo la lunga pausa estiva, di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 in concorrenza con La Vita in Diretta su Rai1, quest'anno condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Se l'anno scorso, la coppia formata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi aveva suscitato una certa curiosità al debutto decretando un buon esordio per il programma, quella composta dalla bionda showgirl e dal mezzobusto del Tg1 pare aver destato un interesse meno eclatante, perdendo circa tre punti di share rispetto alla partenza dell'anno scorso.

Questo, a tutto vantaggio della D'Urso che ha vinto lo slot, superando addirittura se stessa rispetto all'esordio del 2018.

La disfida è appena iniziata e tutto può ancora mutare in corso d'opera, quindi - attestando il successo di Barbarella nella primissima battaglia - vi rimandiamo alle prossime rilevazioni Auditel per avere un quadro più chiaro della situazione.