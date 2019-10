Ascolti Tv Auditel: Bene Ulisse ma stravince Tú Sí Que Vales. Male Diaco

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 19 ottobre 2019, in prima serata, hanno visto sorgere una nuova disfida tra Rai1 e Canale 5. L'Ammiraglia Rai - dopo la pausa della partita di calcio la scorsa settimana - ha schierato ancora una volta il suo cavallo di razza Alberto Angela che, nella nuova puntata di Ulisse - Il Piacere della Scoperta, ci ha introdotti nel romanzo del Gattopardo, dietro le quinte dell'omonimo film di Luchino Visconti con Alain Delon, Claudia Cardinale e Burt Lancaster, e del Risorgimento in Sicilia. L'Ammiraglia Mediaset, dal canto suo, ha mandato in campo la nuova edizione del talent show Tú Sí Que Vales condotto da Belen, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e con la giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, affiancati quest'anno dalla novità dell'ingresso di Sabrina Ferilli quale rappresentante della giuria popolare. Fra gli altri programmi, è tornata anche Gloria Guida su Rai3 con il suo Le Ragazze, dopo il buon successo della scorsa puntata. In seconda serata, sempre su Rai1, un nuovo appuntamento con Pierluigi Diaco e il suo salotto di variopinti e simpatici ospiti, fra cui spiccano Sandra Milo e Valeria Graci.

Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.558.000 spettatori pari al 18.5% di share, un risultato di tutto rispetto ma battuto da Tú sí que vales che parte con il turbo con 4.988.000 spettatori pari al 28% di share. Crolla Le Ragazze di Gloria Guida rispetto a sette giorni fa, dimezzando gli ascolti con 865.000 spettatori e il 4.5%. Pierluigi Diaco e il suo Io e Te di Notte non profittano dell'effetto Ulisse e perdono ben dieci punti ottenendo solo l'8.16% di share.

In access prime time, Amadeus con I Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 lascia al palo con 4.611.000 spettatori e il 21.1% Striscia la Notizia che convince 3.524.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rete4 Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili con Stasera Italia Weekend conquistano 1.101.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.125.000 spettatori (5.2%) nella seconda, battendo su La7 Lilli Gruber con il suo Otto e Mezzo che si ferma a 925.000 spettatori (4.3%).