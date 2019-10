Ascolti Tv: Bene Venier e Setta-Timperi, D'Urso cresce e supera Fialdini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 13 ottobre 2019, nel daytime, vedono su Rai1 UnoMattina in Famiglia condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi ottenere 251.000 spettatori con il 12% di share nella presentazione, 646.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.617.000 spettatori con il 22.2% nella seconda parte.

Il programma si conferma - come già sottolineavamo nelle annate precedenti - il gioiellino della prima rete Rai assieme alla Domenica In di Mara Venier che conquista 2.750.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.252.000 spettatori (17.5%), nella seconda, risollevando nel dì di festa il pomeriggio dell'Ammiraglia disastrato nei giorni feriali. Da Noi a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini cresce e conquista 1.878.000 spettatori (14.4%), ma è superato da Domenica Live di Barbara D'Urso su Canale 5 che sale a una media di 2.073.000 spettatori (16.3%) nel programma vero e proprio, totalizzando 1.732.000 spettatori (12.4%) nell’ultima, brevissima, parte. Da segnalare che Francesca Fialdini porta alla Prima Rete due punti di share in più rispetto ai risultati di Cristina Parodi con La prima volta che andava in onda l'anno scorso nella stessa fascia oraria.