Ascolti Tv Auditel: Boom Inter-Juve su Sky affossa tutti e cresce solo D'Urso

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 6 ottobre 2019, in prima serata, vedono il ritorno della fiction di Rai1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso, e della disfida tra talk show combattuta da Live - Non è la D'Urso su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai2 e Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7.

Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori (19.5% di share), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso sale a 2.273.000 spettatori (13.3% di share). Su Rai2 Che Tempo Che Fa cala al 7.3% di share con 1.806.000 spettatori e all'8% con Che Tempo che fa - Il Tavolo e 1.587.000 individui all'ascolto. Su La7 Non è L’Arena si ferma a 1.052.000 spettatori con il 5.5%, testimoniando la crisi di questa stagione del programma. Flop di Chef Rubio con 242.000 spettatori (1% di share) con Alla ricerca del gusto perduto sul Nove. Quanto a Fazio, non sfonda in access prime time con Che Tempo che Farà, costretto ad accontentarsi di 903.000 telespettatori (4.3%). Tuttavia, il conduttore ligure si riconsola con il suo "Tavolo", in crescita rispetto alla settimana scorsa, e con il riscontro sui social dove Che tempo che fa si è confermato il programma più commentato dell’intera giornata con 113mila interazioni.

Da segnalare il risultato storico di Sky che, con l'attesissima partita di calcio Inter-Juventus ha totalizzato la cifra record di 3.242.000 di spettatori e il 13,21%, affossando tutti gli altri programmi in access e prime time.

Sette giorni fa Imma Tataranni – Sostituto Procuratore vinceva la serata con 4.389.000 spettatori (20.1% di share), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso convinceva 1.808.000 spettatori (11.9%) e su Rai2 Che Tempo che Fa esordiva su Rai2 con 1.907.000 spettatori (8.2% di share) e Che Tempo che Fa – Il Tavolo con l’8.5% e 1.563.000 spettatori. Su La7 Non è l’Arena totalizzava 1.002.000 spettatori con uno share del 5.6%.