Ascolti Tv Auditel: Celentano floppa di brutto, boom Del Debbio, male X-Factor

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 28 novembre, in prima serata, vedono su Rai1 il film La famiglia von Trapp – Una vita in musica vincere la serata con 3.286.000 spettatori (14.5% di share), lasciando al palo su Canale 5 Adriano Celentano con la quarta puntata di Adrian Live – Questa è la Storia precipitato a 2.695.000 spettatori (11.1%), mentre il cartone animato Adrian si assesta a soli 1.263.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 Frozen – Il regno di ghiaccio conquista 1.680.000 spettatori (7%), testa a testa con il film di Italia1 The Transporter Legacy e i suoi 1.672.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Stati Generali condotto da Serena Dandini totalizza 1.250.000 spettatori con il 5.9%, superato da Rete4 con Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e i suoi 1.406.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 Piazza Pulita di Corrado Formigli si ferma a 901.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League Lazio-Cluj raccoglie invece 1.009.000 spettatori (4.1%). Su SkyUno, frattanto, il sesto live show di X Factor 13 non andava oltre i 653.000 spettatori (2.9%).