Ascolti Tv Auditel: Con Mara Venier record di audience per Stefano De Martino

Gli ascolti TV e i dati Auditel di lunedì 21 ottobre 2019, in prima serata, vedono un boom di ascolti per il già fortunatissimo programma Stasera tutto è possibile su Rai2, che condotto da Stefano De Martino è settimanalmente abituato a numeri entusiasmanti (che risollevano le sorti del canale diretto da Carlo Freccero in crisi di audience).

Ma ieri, con la presenza speciale di Mara Venier, che ha ricambiato l'ospitata a De Martino, che lei stessa aveva accolto nel suo salotto domenicale qualche settimana fa sponsorizzandolo e contribuendo ad accrescerne gli ascolti, la trasmissione comica della Seconda Rete ha toccato il record stagionale con 1.892.000 spettatori e il 9.4% di share, insidiando perfino Canale 5. Un grande risultato in una serata ricca di rivali agguerriti (fra cui il ritorno di Report su Rai3 e la replica del Commissario Montalbano su Rai1), gratificante per De Martino che si è rivelato una scelta vincente, e per zia Mara che si conferma ancora una volta un'autentica "regina Mida" per la Rai. Non soltanto Rai1 che la vede spopolare nei pomeriggi dei dì di festa con Domenica In ma anche, a conti fatti, quando è in "trasferta" sulle altre reti. Fummo i primi a scrivere (clicca qui per leggere) che Viale Mazzini dovrebbe farle un monumento, e lo ribadiamo. Perché I Maledetti Amici Miei non la chiamano a rimpinguare gli ascolti ristagnanti?