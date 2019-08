Ascolti Tv Auditel: Crisi, Rai1 fa servizio pubblico e batte la concorrenza

La "Maratona Mentana" è divenuta in questi ultimi anni una sorta di simbolo - celebratissimo sui social network - della pedissequa copertura (da parte di Enrico) delle crisi di governo o dei risultati elettorali, portando lustro a La7.

Per molto, troppo, tempo la Rai ha perso colpi in questo ambito, specie d'estate, lasciando al canale di Urbano Cairo, e in misura leggermente minore a Rete4, gran parte della ribalta informativa, permettendo così alle reti private di concorrere con il servizio pubblico, e talvolta di superarlo in tempestività e presenza.

In questa estate 2019, caratterizzata da una bizzarra crisi di governo, la musica è cambiata. Alla Maratona Mentana su La7, attenta a seguire le evoluzioni del caos istituzionale, si è aggiunta su Rai1 in diretta concorrenza un'altrettanta maratona condotta da Francesco Giorgino, che ha vinto la disfida degli ascolti. un piacevole cambiamento accolto di buon grado dai telespettatori.

Gli ascolti, per giunta, lasciano il tempo che trovano quando si tratta di operazioni di puro e semplice servizio pubblico. E soprattutto nel caso di crisi istituzionali, è il servizio pubblico a dover costituire un faro da seguire e a cui affidarsi per destreggiarsi nel mare agitato delle informazioni che piovono da ogni dove.

Ecco perché, a prescindere dai risultati Auditel, la presenza sulla Rai1 diretta da Teresa De Santis di una incisiva e puntuale narrazione delle giornate di consultazioni tra i partiti e il Presidente Mattarella è stato un piacevole evento che gradiremmo diventasse un appuntamento fisso e seguito dalla maggior parte degli utenti.

La testata giornalistica più importante d'Italia, ovvero il Tg1, dispone di una squadra formidabile e di mezzi all'avanguardia. Per questo tifiamo che essi possano essere il più possibile messi a disposizione dei cittadini/spettatori e che rappresentino sempre più una bussola per orientarsi nel sempre più intricato labirinto delle notizie e nella sempre più complessa realtà degli eventi.