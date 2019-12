Ascolti TV Auditel: D'Urso domina il pomeriggio e affonda la concorrenza

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 3 dicembre 2019 vedono in fascia pomeridiana, per l'ennesima volta, Barbara D'Urso con il suo Pomeriggio Cinque su Canale 5 distaccare nettamente La Vita in Diretta, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Rai1.

Nel dettaglio, La Vita in Diretta ha raccolto 1.852.000 spettatori con il 14.4% (presentazione 1.365.000 – 12.4%), mentre Pomeriggio Cinque ha conquistato il 18% con 2.136.000 spettatori nella prima parte, il 17% con 2.346.000 spettatori nella seconda e il 13.4% con 2.037.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social network.

Il contenitore pomeridiano di Rai1 non riesce dunque a compiere il salto di qualità che gli permetterebbe di insidiare più incisivamente Barbarella, evidenziando un problema di scrittura e di scelta di argomenti che, invece di attirare il pubblico, lo allontanano spingendolo verso Pomeriggio Cinque o verso Geo condotto da Sveva Sagramola su Rai3, che sta conoscendo una stagione fortunatissima riuscendo spesso a superare La Vita in Diretta.