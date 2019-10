Ascolti Tv Auditel: Del Debbio e Berlusconi battono Formigli e Richard Gere

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 17 ottobre 2019, in prima serata, vedono ancora una volta Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio su Rete4 prevalere contro la concorrenza di Corrado Formigli e Piazza Pulita in onda su La7.

Fra gli altri argomenti, Dritto e Rovescio ospitava un'intervista esclusiva al Cavaliere e Leader di Forza Italia Silvio Berlusconi relativamente alla manovra finanziaria del Governo e all'attuale scenario istituzionale, mentre Piazza Pulita vedeva la partecipazione nientemeno che dell'attore Richard Gere, da tempo impegnato in cause umanitarie e detrattore delle politiche dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

L'accoppiata Del Debbio-Berlusconi ha vinto nettamente con 1.223.000 spettatori e il 7% di share, a fronte di 981.000 spettatori con uno share del 5.5% ottenuti dal programma concorrente di La7, confermando il successo di questa edizione di Dritto e Rovescio e, in generale, di tutto il nuovo corso della Rete4 di Sebastiano Lombardi, che vede i programmi di approfondimento politico, Quarta Repubblica di Nicola Porro, Stasera Italia di Barbara Palombelli e nel weekend Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi, Fuori dal Coro di Mario Giordano - in access prime time e in prima serata - ottenere ottimi risultati e riscontri di pubblico. Ieri, il programma condotto da Del Debbio ha conquistato picchi dell’11.63% con 1.941.000 spettatori, totalizzando una media stagionale del 6.5% di share individui. Appare più sottotono, invece, rispetto agli anni scorsi, il talk di Formigli che rimane arenato sotto il 6% di share.