Ascolti Tv Auditel: Diaco con Io e Te continua a crescere e supera il 12%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 16 luglio 2019 vedono Pierluigi Diaco con Io e Te battere un nuovo record nella fascia pomeridiana di Rai1.

Partito sotto il 10% a metà giugno, il programma di "sentimenti" voluto dalla direttrice Teresa De Santis e affidato al giornalista è cresciuto progressivamente negli ascolti raggiungendo ieri pomeriggio 1489.000 spettatori (12.2% di share), crescendo di quasi tre punti di share rispetto all'esordio di un mese fa.

Grande soddisfazione per il conduttore e per le sue compagne di avventura Sandra Milo e Valeria Geraci, e anche per Rai1 che vede - almeno per il momento - la vittoria di una scommessa che non erano in molti a vedere garanzia di successo.