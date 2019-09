Ascolti Tv: Montalbano doppia D'Urso, oltre 4 mln per Techetechetè e Fiorello

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 15 settembre 2019, in prime time, vedono una puntata in replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti su Rai1 scontrarsi con il debutto della nuova stagione di Live - Non è la D'Urso, approdato alla prima serata del dì di festa. Da segnalare su Rai3 il documentario Genova Ore 11:36 dedicato al Ponte Morandi e al tragico crollo avvenuto la mattina del 14 agosto 2018 proprio alle 11.36.

In access prime time, l'ultima puntata stagionale di Techetechetè dal titolo Fiorello & Friends realizzata da Elisabetta Barduagni ha visto invece il mattatore siciliano in un tripudio di esibizioni a fianco di divi nazionali e internazionali.

Non è andata bene la prima puntata di Live - Non è la D'Urso, che si è fermata all'11.08% di share con 1.555.000 spettatori, doppiata dalla puntata del Commissario Montalbano dal titolo Tocco di Artista in replica su Rai1, che ha conquistato invece 4.365.000 spettatori con il 21.75% di share. Forse la collocazione domenicale penalizza il programma in prime time di Barbarella, che invece il mercoledì faceva ottimi ascolti? Lo vedremo nelle prossime settimane. Su Rai3 Genova ore 11:36 ha invece convinto 716.000 spettatori pari ad uno share del 3.51%.

In access prime time, su Rai1 Techetechetè chiude in bellezza con 4.193.000 spettatori e il 20% di share, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint raduna 2.679.000 spettatori con il 12.73% Su Rete 4 continua il successo di Stasera Italia che convince 1.180.000 spettatori con il 5.88% di share nella prima parte e 1.341.000 spettatori con il 6.3% nella seconda.