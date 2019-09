Ascolti Tv Auditel: Francesca Fialdini parte bene con A Ruota Libera

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 22 settembre 2019, nella fascia pomeridiana, hanno visto su Rai1 Domenica In condotto da Mara Venier conquistare nella prima parte il 16.2% di share con una media di 2.701.000 spettatori e il 14.6% con 2.303.000 spettatori nella seconda. Buona partenza di Francesca Fialdini con il suo nuovo programma Da noi… A ruota libera che è stato visto da 2.144.000 spettatori con il 13.4% di share, battendo l'esordio della nuova stagione di Domenica Live condotto da Barbara D'Urso su Canale5, che si assesta invece a 1.925.000 spettatori con il 12,19% di share.

La Fialdini eguaglia il buon esordio di Cristina Parodi con La prima volta che, il 23 settembre 2018, raccolse il 13.42% di share ma con un numero inferiore di spettatori, che all'epoca furono 1.604.000. Un ottimo auspicio per la bionda conduttrice in una fascia notoriamente ostica per l'Ammiraglia Rai.

Francesca confermerà i buoni risultati anche nelle prossime settimane? Vi terremo aggiornati.