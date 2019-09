Ascolti Tv Auditel: Imma Tataranni contro D'Urso e Giletti. E riparte Fialdini

Barbara D'Urso , conduttrice di Live - Non è la D'Urso su Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 22 settembre 2019 vedono in prime time l'esordio su Rai1 della fiction Imma Tataranni - Sostituito Procuratore tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e interpretata da Vanessa Scalera. Canale 5 ha dato invece spazio alla seconda puntata di Live - Non è la D'Urso che ha visto Barbarella ospitare Matteo Salvini per l'Uno contro Tutti, nel quale è stato bersagliato dal fuoco di fila di Alba Parietti, Asia Argento, Iva Zanicchi, Alda D'Eusanio e Idris.

Debutto della nuova stagione di Non è L'Arena su La7, sempre condotto da Massimo Giletti, che ha intervistato Matteo Renzi riguardo al suo nuovo partito Italia Viva, oltre a ospitare Pamela Prati per uno speciale sulle fake news e sul caso Mark Caltagirone. Spazio anche alla vicenda di Bibbiano con Selvaggia Lucarelli. Su Rai3 è invece ripartito Kilimangiaro - Il Borgo dei Borghi condotto ancora una volta da Camila Raznovich.

Il daytime invece ha visto l'avvio del nuovo programma pomeridiano condotto da Francesca Fialdini, A Ruota Libera, in onda su Rai1 dopo la Domenica In di Mara Venier e in diretta concorrenza con Domenica Live condotto da Barbara D'Urso, anch'esso all'esordio della sua nuova stagione.

Chi avrà vinto e chi avrà perso nel'Agone dell'Auditel?