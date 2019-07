Ascolti Tv Auditel: Rai1 con Fedez-Liotti soccombe al film ignoto di Canale 5

Fedez sul set di Un Passo Dal Cielo 4 in onda su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 28 luglio 2019 vedono su Rai1 in prime time la replica della quarta puntata di Un Passo dal Cielo 4 con Daniele Liotti e Fedez scontrarsi con il film Fiore del deserto (2009) con Liya Kebede su Canale 5. Su Rai2, gli episodi 19, 20, 21 della Quindicesima Stagione del telefilm NCIS con protagonista Mark Harmon e su Rai3, il film In nome di mio figlio (2015) con Tobias Moretti.

Su Rete4 altra replica, questa volta del Maurizio Costanzo Show condotto da Maurizio Costanzo, e su Italia1 il film R.I.P.D. (2013) con Ryan Reynolds.

Su La7, il sempre interessante approfondimento di Atlantide (in replica), condotto da Andrea Purgatori e dal titolo "La Maledizione dei Kennedy", su Tv8 il Meglio di Italia's Got Talent condotto da Lodovica Comello e sul Nove la (guarda un po'...) replica di Little Big Italy 2.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Il film Fiore del Deserto su Canale 5 vince la serata con 2.456.000 spettatori e il 14.7% di share superando Un Passo dal Cielo su Rai1 che si ferma al 11.3% e a 1.809.000 spettatori. Su Rai2 NCIS ha totalizzato 1.362.000 spettatori (7.8%), battendo Italia 1 con R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà (1.258.000 spettatori - 7% di share). Su Rai3 In Nome di mio Figlio ha convinto 960.000 spettatori (5.4%), lasciandosi alle spalle Rete4 con il Maurizio Costanzo Show (580.000 spettatori - 3.4% di share). Su La7 Atlantide ha raggiunto il 3.1% con 476.000 spettatori, superando Tv8 con Italia’s Got Talent – (421.000 spettatori - 2.4%) e il Nove con Little Big Italy (244.000 spettatori - 1.3%).

In access prime time su Rai 1 Techetechetè con la puntata C'è un amico che ti guarda di Giulio Calcinari, dedicata agli animali, vince lo slot con il 17.8% e 3.144.000 individui all'ascolto (programma più visto di tutta la giornata per numero di spettatori), mentre su Canale 5 Paperissima Sprint continua la sua stagione fortunata con 2.675.000 spettatori e uno share del 15.2% (3-4 punti in più rispetto alla media dell'anno scorso).

Sette giorni fa su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 calava a 1.624.000 spettatori (11.1% di share) battuto dal film di Canale 5, su Rai2 NCIS radunava 1.285.000 spettatori (8.2%), classificandosi al terzo posto dei programmi più visti in prime time e distaccando su Rete4 il Maurizio Costanzo Show (783.000 spettatori - 4.9% di share). Su La7 Atlantide totalizzava 691.000 spettatori (4,6%), lasciandosi alle spalle Tv8 con Italia’s Got Talent (390.000 spettatori - 2.4%).