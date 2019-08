Ascolti Tv Auditel: Serena Autieri umilia Meryl Streep, Boom Techetechetè

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 4 agosto 2019 vedono, in prime time, la replica del film Tv della serie Purché finisca bene, realizzata dalla Pepito Produzioni di Agostino Saccà, Mia moglie, mia figlia, due bebè (2016) di Eugenio Cappuccio con Serena Autieri e Neri Marcorè, scontrarsi con il film Florence (2016) con Meryl Streep e Hugh Grant.

Su Rai2, appuntamento con le qualificazioni per le Olimpiadi relative alla Pallavolo Femminile con il match Paesi Bassi - Italia e su Rai3 i primi due episodi della serie Hudson & Rex con John Reardon.

Su Rete4 la replica del Maurizio Costanzo Show con Maurizio Costanzo, su Italia 1 il film Daddy's Home (2015) con Will Ferrer, su La7 Atlantide di Andrea Purgatori dedicato a La favola di Evita Peron, su Tv8 il meglio di Italia's Got Talent con Lodovica Comello e sul Nove la replica di Little Big Italy 2.

In access prime time, Paperissima Sprint Estate con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e MIkaela Neaze Silva su Canale 5 ha sfidato Techetechetè con la puntata di Simone Di Carlo dedicata a Totò.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Mia Moglie, mia Figlia, due Bebè vince la serata con 2.404.000 spettatori (15.8% di share), lasciando al palo Canale 5 con Florence e i suoi 970.000 spettatori (6.3% di share). Su Rai2 Paesi Bassi-Italia conquista 1.936.000 spettatori (12.1%), secondo programma più visto in prime time. Su Italia1 Daddy’s Home convince 776.000 spettatori (5%), superando Rai3 con Hudson e Rex (776.000 spettatori - 4.8%). mentre Rete4 con il Maurizio Costanzo Show raduna 678.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide totalizza 382.000 spettatori (2.6%), battendo Tv8 con Italia’s Got Talent (378.000 spettatori - 2.5% di share), e il Nove con Little Big Italy (310.000 spettatori - 2.1%).

Su Rai1 Techetechetè con Totò fa boom 3.136.000 spettatori e il 19.8% (programma più visto dell'intera giornata), mentre su Canale 5 Paperissima Sprint totalizza 2.230.000 spettatori con il 14.3%.