Ascolti Tv Auditel: Judi Dench batte Daniele Liotti, il nuovo Streghe fa flop

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 7 luglio 2019 vedono in prime time la replica della prima puntata di Un Passo dal Cielo 4 con Daniele Liotti scontrarsi con il film biografico-storico Vittoria e Abdul (2017) con Judi Dench su Canale 5 e la nuova serie di Streghe su Rai2 con Madeleine Mantock, Melanie Diaz e Sarah Jeffery, reboot della serie di successo degli anni Novanta con protagoniste le sorelle Halliwell.

Su Rai3 il film Flightplan - Mistero in Volo (2005) con Jodie Foster, mentre su Rete4 è stata di scena la cronaca nera di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Italia 1, il film Come ti rovino le vacanze (2015) con Ed Helms, su La7 uno speciale Atlantide dedicato al caso di Emanuela Orlandi presentato da Andrea Purgatori.



il logo del reboot di Streghe in onda su Rai2

Su Tv8 il meglio di Italia's Got Talent condotto da Lodovica Comello e sul Nove la replica di Little Big Italy II.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 si è fermato al 12.4% di share con 1.949.000 spettatori, battuto da Canale 5 con il film Vittoria e Abdul e il suo 13.3% di share, visto da una media di 2.022.000 spettatori. Su Rai2 il debutto del reboot di Streghe si ferma al 4.2% con 688.000 individui all'ascolto, battuto da Italia 1 con Come Ti Rovino le Vacanze e i suoi 967.000 spettatori (5.9%) e da Rai3 con Flightplan – Mistero in Volo (995.000 spettatori - 5.9%). Su Rete4 Quarto Grado sale sul podio dei più visti con 1.028.000 spettatori e il 7.8% di share, superando La7 con Atlantide Speciale (445.000 spettatori - 3.2%), Tv8 con Italia’s Got Talent – Best Of (393.000 spettatori- 2.4%) e il Nove con Little Big Italy (302.000 spettatori - 2.1%).