Ascolti Tv Auditel: Domenica In, Fiorello a sorpresa da Mara Venier

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 3 novembre 2019, nella fascia pomeridiana, dovranno senz'altro tener conto dell'improvvisata che Fiorello ha fatto a Mara Venier, entrando a sorpresa negli studi della Dear - in diretta - mentre la conduttrice aspettava l'ingresso di Massimo Boldi.

Riavutasi dallo stupore dell'improvvisata, la Venier ha ascoltato Fiorello scherzare e ironizzare come suo solito, e soprattutto presentare il suo nuovo progetto - Viva RaiPlay - fortemente voluto dall'Ad Fabrizio Salini. Viva RaiPlay andrà in onda da domani alle 20.30 (per questa settimana anche su Rai1) sulla piattaforma digitale Rai, reduce da un restyling che la catapulta sul mercato dell'on-demand (ma totalmente gratis) con contenuti originali affiancati alle già rodate trasmissioni in streaming e al "magazzino" di programmi, fiction, Tg e così via andati in onda sulle reti del Servizio Pubblico.

La visita a sorpresa di Fiorello a Domenica In, oltre a sponsorizzare Viva RaiPlay, è capitata "a fagiolo" per dare impulso alle offerte per l'Airc raccolte dal programma lungo tutta la giornata.