Ascolti Tv Auditel: Duello Renzi-Salvini, Bruno Vespa svela tutti i retroscena

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del duello tra Matteo Renzi e Matteo Salvini ospitato da Bruno Vespa nel salotto di Porta a Porta in seconda serata ha premiato Rai1 con 3.808.000 spettatori e la cifra record del 25.4 % di share, con oltre 262mila interazioni totali, e sempre secondo Nielsen Italia il programma è stato il più commentato di tutta la giornata, al netto degli eventi sportivi. Picco di spettatori (4.589.000) alle 23,41, durante il botta e risposta su Quota 100, e picco di share, alle 23,56, del 34%, con oltre 8 milioni 775mila contatti e una permanenza media sulla trasmissione pari al 43% del totale.

Molto soddisfatto, e vorremmo ben dire, Bruno Vespa, al quale il successo della puntata di ieri ha restituito di diritto (o confermato ulteriormente) il titolo di tenutario della Terza Camera dello Stato. Quanto al suo parere sui due duellanti, Vespa è stato come al solito diplomaticissimo. "Premesso che non do mai giudizi sui miei ospiti in trasmissione" ha dichiarato all'Adnkronos, "il padrone di casa non dice chi secondo lui usa meglio le posate, mi ha colpito che parlavano a due a pubblici diversi: Renzi attaccava Salvini che è l'uomo nero' per la sinistra e Salvini, del tutto indifferente, parlava al suo pubblico di elettori, proseguendo nella sua campagna elettorale permanente".

E dietro le quinte della trasmissione come si sono comportati i due Mattei? Se le sono date di santa ragione, si sono ignorati, si sono mandati a quel paese o si sono relazionati con educazione? Al riguardo Vespa racconta: "Mi ha fatto piacere che, fuori scena, si siano salutati molto cordialmente, sia prima sia dopo il dibattito, e che entrambi si siano detti molto soddisfatti del confronto. Cosa che in passato, con altri protagonisti, non era accaduta".

Tutti appagatissimi, insomma, sia i contendenti sia il conduttore - nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora ha rivelato che sia Renzi sia Salvini gli hanno telefonato contenti - e quanto risulta dagli ascolti anche il pubblico. Consapevole che un evento mediatico simile difficilmente si ripeterà con altri leader politici, piuttosto restii a confrontarsi in Tv (specie quelli grillini che, come ben sappiamo, non amano il contraddittorio e l'hanno sempre rifuggito), Vespa auspica che la sfida a duello di Salvini al Presidente del Consiglio Conte possa diventare realtà e, se quest'ultimo accettasse, il padrone di casa di Porta a Porta si è detto pronto a "stendere il tappeto rosso da via Teulada a Palazzo Chigi". Anche a spese sue.