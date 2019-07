Ascolti Tv Auditel: Fuori Dal Coro di Mario Giordano promosso in prima serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 4 luglio 2019 vedranno Fuori Dal Coro, programma del preserale di Rete4 condotto da Mario Giordano con il "contraltare" di Luisella Costamagna, entrare in competizione nel prestigioso slot della prima serata.

Promosso in prime time, Fuori Dal Coro tratterà per il debutto della sua nuova veste serale lo scomodo tema dell'accoglienza, ospitando un faccia a faccia tra Giordano e il Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Aprirà il dibattito sulla difficile gestione e ricollocazione degli immigrati residenti nel nostro Paese un collegamento con lo stabile romano nel quale l’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, intervenne qualche tempo fa per riallacciare la corrente elettrica.



Di scena anche la vexata quaestio dei vitalizi che recentemente ha visto ex deputati e senatori insorgere contro i tagli attaccando altre categorie di "privilegiati", e quella dei "pensionati d'oro", ex lavoratori pubblici e privati con assegni superiori ai centomila euro, recentemente ridimensionati dal Governo Lega-M5s. Giordano, Costamagna e gli ospiti in studio ne discuteranno con l'ex parlamentare Ilona Staller in arte Cicciolina, oltre a sviscerare e dibattere il "caso della settimana".

Fra i tanti argomenti toccati dalla trasmissione, anche la crisi che ha investito il settore ortofrutticolo siciliano, messo in ginocchio dall'aumento dei prezzi e dal maltempo che ha flagellato la zona, distruggendo strutture e produzioni.