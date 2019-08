Ascolti Tv: vince Don Matteo, boom In Onda, Techetechetè campione Auditel

Gli ascolti tv e i dati Auditel di giovedì 1 agosto 2019 vedono l'ennesimo prime time estivo all'insegna delle repliche, dei film in millesima visione o dei telefilm. Su Rai1 sono andati in onda gli episodi 15 e 16 (in replica per l'appunto) di Don Matteo 11 con Terence Hill, mentre su Rai2, Nel segno del giallo ha visto protagonista l'ennesima psicopatica, figlia de La mano sulla culla, ne Il volto biondo della pazzia, con Catherine Dyer. Su Rai3 la seconda parte della miniserie Maria Teresa con Marie-Luise Stockinger, accolta con successo dai telespettatori nella prima parte.

Su Rete4, il film L'Eliminatore (1996) con Arnold Schwarzenegger e Vanessa Williams, su Canale 5 il film in prima visione (almeno quello) Bad Moms - Mamme molto cattive (2016) con Mila Kunis e su Italia 1 gli episodi 13, 14, 15 di Chicago P.D. 5 con Jason Beghe.

Uniche eccezioni nel palinsesto, l'approfondimento di In Onda Estate con David Parenzo e Luca Telese su La7 e il documentario di cronaca nera Spaccio Capitale - Tor Bella Monaca relativo alle operazioni antidroga a Roma. Su TV8 una Megan Fox d'annata in Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra (2016).

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Don Matteo 11 su Rai1 con 2.316.000 spettatori e il 15% di share vince in prima serata, battendo Canale 5 con Bad Moms – Mamme Molto Cattive e i suoi 1.760.000 spettatori (10.5% di share). Su Rai2 Il Volto Biondo della Pazzia segna 881.000 spettatori (5.2% di share), battuto da Italia 1 con Chicago P.D. 5 e i suoi 966.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Maria Teresa totalizza 1.123.000 spettatori (6.7%), terzo programma più visto in prime time. Su Rete4 L’Eliminatore convince 680.000 spettatori con il 4.5% di share, mentre su La7 In Onda raduna 614.000 spettatori con uno share del 3.9%, superando TV8 con Tartarughe Ninja – Fuori dall’Ombra (332.000 spettatori - 2.1%) e il Nove con Spaccio Capitale (346.000 spettatori - 2%).

In access prime time Techetechetè su Rai1 con la puntata di Emilio Levi dedicata alla Sicilia ottiene 3.181.000 spettatori con il 18%, programma più visto di tutta la giornata sia sulla Rai sia su Mediaset. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate totalizza 2.403.000 spettatori con uno share del 13.7%, mentre nella disfida dei talk show, Stasera Italia condotto da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi convince 826.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 877.000 (4.9%) nella seconda, ma è In Onda condotto da David Parenzo e Luca Telese su La7 a trionfare con 1.068.000 spettatori e il 6.1% di share.

Sette giorni fa, su Rai1 Don Matteo 11 vinceva la serata con 2.270.000 spettatori (14.9% di share), su Italia 1 Chicago P.D. convinceva 1.019.000 spettatori (6.6%) e su La7 In Onda radunava invece davanti al video 677.000 spettatori (4.3%).