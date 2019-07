Ascolti Tv Auditel giovedì 11 luglio 2019

Terence Hill in Don Matteo , in replica su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 11 luglio 2019 vedono in prime time le repliche di Don Matteo XI con Terence Hill su Rai1 scontrarsi con la terza cospicua infornata di episodi della serie Tv Thriller Riviera, con Julia Stiles e Lena Olin, su Canale 5.

Su Rai2 la seconda parte di Un'Estate fa, condotto da Pupo e Diana del Bufalo e dedicata ai tormentoni della bella stagione. Su Rai3 il film Moonlight (2016) con Trevante Rhodes.

Su Rete4, secondo appuntamento in prima serata per Mario Giordano e il suo Fuori Dal Coro, con il contraltare di Luisella Costamagna, incentrato questa volta in particolar modo sull'inchiesta Angeli e Demoni e il caso dei minori di Bibbiano. Su Italia 1 maratona di episodi di Chicago P.D. 5 con Jason Beghe.



Su La7, nuova puntata del talk di approfondimento In Onda - Prima Serata condotto da David Parenzo e Luca Telese, su Tv8 il film Ghost Rider (2007) con Nicholas Cage e sul Nove Tutta la verità - Marco Pantani, approfondimento sulla morte del ciclista e sulle varie teorie che la mettono in discussione.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Sette giorni fa la replica di Don Matteo vinceva la serata con 2.217.000 spettatori pari al 13.6% di share. Male su Canale 5 Riviera che si fermava 1.425.000 spettatori con l’8.8% di share (sette giorni prima, il debutto di Riviera convinceva 1.880.000 spettatori con l'11.4% di share). Su Rai2 Un’Estate Fa partiva da 1.219.000 spettatori pari al 7.1% di share, battendo Italia 1 con Chicago PD V e i suoi 930.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro promosso in prima serata esordiva con il botto con 1.262.000 spettatori e il 9.1% di share, secondo programma più visto della serata, doppiando La7 con In Onda - Prima Serata e i suoi 712.000 spettatori con uno share del 4.4%.