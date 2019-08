Ascolti Tv Auditel: Don Matteo batte Jerry Calà, Schwarzenegger e James Dean

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 15 agosto 2019 vedono, in prima serata, un duello "all'ultimo sangue" tra Terence Hill nella replica degli episodi 19 e 20 di Don Matteo 11 su Rai1; Jerry Calà, con Virna Lisi, Christian De Sica e Isabella Ferrari nel film Sapore di Mare (1983) su Canale 5; e Arnold Schwarzenegger su Rete4 con True Lies (1994) diretto da James Cameron.

Nell'alta percentuale di film della serata di Ferragosto, anche Il Gigante (1956) su La7 con Elizabeth Taylor, James Dean e Rock Hudson e Star Trek - Il Futuro ha inizio (2009) su Tv8 con Chris Pine.

Chi avrà vinto la "sfida all'Ok Corral" dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai 1 Don Matteo 11 ha vinto la serata con 1.634.000 spettatori (13.3% di share), battendo il film Sapore di mare con 1.315.000 spettatori (10.7% di share). Su Rai 2 Il film L'angelo della vendetta ha totalizzato 644.000 telespettatori (share 5,8%), battendo Rai3 con il film Loving e i suoi 594.000 telespettatori (share 4,5%). Su Italia 1 Chicago P.D. ha convinto 799.000 telespettatori con uno share del 6,4% (terzo programma più visto in prime time) mentre su Rete 4 True Lies ha segnato 555.000 telespettatori con share del 4,7%. Su La7 Il gigante ha totalizzato 269.000 telespettatori pari a uno share del 2,8%. Su Tv8 Star Trek - Il Futuro ha inizio è piaciuto a 400.000 spettatori (3.2%), mentre sul Nove il documentario Leonardo – Il genio che immaginò il futuro ha convinto 346.000 spettatori (2.6%).

In access prime time, Techetechetè dal titolo Agosto... amore mio non ti conosco di Tiziana Torti con ospite speciale Roberto D'Agostino spopola con 2.629.000 spettatori e il 19.5% di share (programma più visto di tutta a giornata sia per quanto concerne la Rai sia per quanto concerne Mediaset), distaccando Paperissima Sprint Estate che si ferma a 1.836.000 con il 13% di share.