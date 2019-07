Ascolti Tv Auditel giovedì 18 luglio milva techetechetè 80 anni di milva

Milva , protagonista dell'omaggio di Techetechetè per i suoi 80 anni e i 60 di carriera

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 18 luglio 2019 hanno visto, in access prime time, il grande successo di pubblico di Techetechetè con l'omaggio a Milva per i suoi 80 anni e 60 di onorata carriera.

L'autore Massimiliano Canè, nella puntata dal titolo Il Bacio della Pantera, ha raccolto tanti momenti della vita personale e professionale della più eclettica delle artiste italiane, e una delle più versatili in tutto il mondo, scovando nello sterminato patrimonio delle Teche Rai tantissime "chicche" mai più viste in Tv.

Il tributo di Canè ha saputo raccontare chi è Milva con un sapiente connubio di canzoni e frammenti di spettacolo puro, a dimostrazione del talento multiforme della "Pantera" e delle mille e una sfaccettatura della sua personalità.

Un omaggio che ha galvanizzato i numerosissimi fan della Rossa, che si sono riversati sulla pagina Facebook ufficiale amministrata dalla fida assistente di Milva Edith Meier, e su quella di Techetechetè, facendo i complimenti al programma antologico di Rai1 per la strabiliante puntata.

Non c'è che dire, visti gli ascolti di ieri sera, a ottant'anni compiuti due giorni fa e dopo sessant'anni di carriera, la Pantera non ha mai smesso di ruggire e il suo bacio ammalia ancora come al suo debutto.