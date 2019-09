Ascolti Tv: Carola non fa brillare Formigli, D'Urso straccia Cuccarini-Matano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 19 settembre 2019 vedono come fatti eclatanti, in prima serata, la ripresa di Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7, con l'ospitata in esclusiva (in collegamento da Berlino) di Carola Rackete e la partenza su Canale 5 di Eurogames, condotto da Ilary Blasi e Alvin.

I "giochi senza frontiere" 2.0 di Blasi e Alvin perdono tuttavia la partita contro Un Passo dal Cielo. La fiction di Rai1 della Lux Vide con Daniele Liotti ottiene infatti il 18.6% di share contro il 16% di Eurogames. Nel dettaglio, Un Passo Dal Cielo ha conquistato 3.889.000 spettatori ed Eurogames 3.068.000. Su Rete4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio si attesta a 1.002.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha totalizzato invece 1.030.000 spettatori con uno share del 6%. Bene su TV8 l’incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir che raccoglie il 6.2% di share con 1.459.000 spettatori.

Disfida pomeridiana stravinta da Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque contro Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La Vita in Diretta. La coppia di Rai1 si ferma all'11.5% nella presentazione con 1.118.000 spettatori e al 14.00% di share con 1.400.000, mentre Barbarella si attesta a 1.575.000 spettatori nella prima parte con il 16.8% di share e 1.822.000 con il 17.3% nella seconda parte.