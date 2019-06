Ascolti Tv Auditel: vince Don Matteo, Boom Del Debbio con Salvini e Sea Watch

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 27 giugno 2019 vedono in prime time su Rai1 il consueto appuntamento con le repliche di Don Matteo Ⅺ con Terence Hill, mentre su Canale 5 è andata in onda l'ennesima replica di Grease, musical cult del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John. Su Rai2 la semifinale Spagna - Francia valevole per il Campionato Europeo di Calcio 2019 Under 21, Rai3 ha invece trasmesso il film In Her Shoes - Se fossi lei (2005) con Cameron Diaz.

Su Rete4, la sedicesima puntata di Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, dedicata soprattutto al caso Sea Watch e alla battaglia dei due "capitani" Matteo Salvini (intervistato nel corso del programma) e Carola Rackete, e su Italia1 il film Into the Storm (2014) con Richard Armitage. Su La7, Andrea Purgatori ha dedicato il suo Atlantide alla "Strage di Ustica". Su Tv8 il film Sette anime (2008) con Will Smith e diretto dal nostro Gabriele Muccino, e sul Nove Camionisti in trattoria "Veneto" condotto dallo Chef Rubio.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Don Matteo 11 ha vinto la serata con 2.311.000 spettatori e il 13.3% di share, battendo Canale 5 con Grease ei suoi 2.050.000 spettatori (11.9%). Su Rai2 la partita Spagna-Francia ha totalizzato 1.664.000 spettatori (8.8%), superando Italia 1 con Into the Storm (974.000 spettatori - 5.2%) e Rai3 con In her shoes – Se fossi lei (1.145.000 spettatori - 6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio fa boom con 1.204.000 spettatori e il 9.1% di share, lasciando indietro La7 con Atlantide e i suoi 541.000 spettatori con il 3.1%. Su TV8 Sette Anime ha convinto 369.000 spettatori (2,1%) e sul Nove Camionisti in trattoria si è fermato a 318.000 spettatori (1.6%).

In access prime time, da segnalare il serratissimo testa a testa tra Canale 5 e Paperissima Sprint Estate (3,10 mln di spettatori - 16,56%) e Rai1 con Techetechetè (3,03 mln di spettatori e il 16,22% di share).