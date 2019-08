Ascolti: Techetechetè sbanca con Claudio Villa, In Onda batte Stasera Italia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 8 agosto 2019 vedono, in prima serata, la replica degli episodi 17 e 18 di Don Matteo 11 con Terence Hill su Rai1 scontrarsi con il film Le amiche della sposa (2011) con Kristen Wiig su Canale 5.

Su Rai2 è andato in onda, Nel Segno del Giallo, Il mistero di Aylwood House (2017) con Anjelica Houston mentre su Rai3 è andato in onda il film I Segreti di Osage County con Julia Roberts e Meryl Streep.

La Crisi di Governo aperta dal Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha invece stravolto il palinsesto di Rete4 e di La7, estendendo in prima serata Stasera Italia Estate con Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili e In Onda con David Parenzo e Luca Telese. Tanti gli ospiti dei due programmi, fra i quali Nicola Zingaretti, Carlo Calenda, Alessandro Sallusti, Gianluigi Paragone e tanti altri.

Su Italia 1, i telefilm Chicago P.D. e Chicago Fire, su Tv8 il film del 2010 Kick-Ass con Aaron Taylor-Johnson e sul Nove l'approfondimento Il Giorno del Giudizio relativo alla cattura del camorrista Michele Zagaria.

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha dedicato la puntata - realizzata da Simone Di Carlo - a Claudio Villa, mentre su Canale 5 si sono susseguiti i consueti esilaranti filmati di Paperissima Sprint Estate, presentati da Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Don Matteo in replica su Rai1 con 2.351.000 spettatori e il 13.7% di share lascia al palo il film di Canale 5 Le amiche della sposa che raduna 1.654.000 spettatori con il 10.45% di share. Su Rai2 Il mistero di Aylwood House convince 796.000 spettatori (4.7% di share), battuto da Italia 1 con Chicago P.D. 5 e i suoi 1.232.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 I Segreti di Osage Country si ferma a 529.000 spettatori (3.2%), mentre su Rete4 Stasera Italia raduna 1.064.000 spettatori (6.3% di share), battuto da La7 con In Onda Prima Serata che totalizza 1.119.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Kick Ass conquista 287.000 spettatori (1.8%), e sul Nove Il Giorno del Giudizio totalizza 368.000 spettatori con il 2.4%.

In access prime time, Techetechetè su Rai1 vince lo slot con il 18,35% e 3.260.000 spettatori, programma più visto in tutta la giornata (sia sulla Rai sia su Mediaset) per numero di spettatori, lasciandosi dietro Paperissima Sprint Estate (2.208.000 spettatori - 12.6%). La Crisi di Governo dà impulso a Tg2 Post su Raidue (929.000 spettatori - 5,2%) e a Stasera Italia Estate su Rete 4 al 6,1% con 1.027.000 spettatori nella prima parte e 1.085.000 spettatori con il 6,1% nella seconda, ma è In Onda su La7 a prevalere nell'ambito dei talk show di approfondimento con il 7% di share e 1.240.000 individui all'ascolto.